Santonuovo in Arte, immersi nella bellezza

E’ stato un successo il 3° Concorso di Pittura Estemporanea Santonuovo in arte, che si è svolto domenica 8 settembre. Malgrado il maltempo che ha funestato soprattutto l’ultima parte della giornata inducendo a svolgere la premiazione al riparo della chiesa di San Germano, i partecipanti si sono impegnati e ce l’hanno messa tutta per esprimere con le loro opere lo spirito dell’iniziativa, ossia di sprigionare la propria creatività ispirati dall’ambiente naturale che circonda il lago di Santonuovo. La manifestazione, ideata dall’artista e organizzatrice di eventi quarratina Barbara Pratesi con l’associazione "I colori nel silenzio", nell’ambito del Settembre quarratino, prevedeva la partecipazione dei concorrenti divisi in varie categorie: artisti e professionisti pittori e scultori, pittori amatoriali dai 13 ai 100 anni, arte condivisa a 4,6,8 mani per amatori, famiglie e amici, giovanissimi dai 4 ai 12 anni. Una giuria di artisti affermati e di esperti del settore ha valutato le opere, composta da Barbara Pratesi, Salvatore Magazzini, Giorgio Butini, Claudio Roghi, Massimo Mandarò, Giacomo Innocenti, Lorenzo Enrico Gori, Lucia Agati, Massimo Cappelli, Elena Fabbri, Patrizia D’Orologio, che hanno visionato gli elaborati consegnati in forma anonima. Tra le novità due premi speciali. Il primo quello intitolato alla memoria di Marcello Scuffi, pittore morto nel maggio 2021 e amico di Barbara Pratesi. A scegliere l’opera per questo riconoscimento è stato un altro importante artista del panorama contemporaneo, Salvatore Magazzini, anche lui caro amico di Scuffi, che si è fatto interprete dello spirito creativo del pittore scomparso. Altro riconoscimento con una targa è stato quello della stampa promosso dal trimestrale Noidiqua, per l’opera che ha comunicato più emozioni. Questi i nomi dei premiati, che hanno ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco Gabriele Romiti e delle assessore Anna Maria Turetti e Mariavittoria Michelacci: premio Marcello Scuffi a David Niccolai, premio Noidiqua a Massimo Niccoli. Per la categoria Giovanissimi: i due primi premi sono andati a Ginevra Fattori e Delia Galli, 2° Olivia Mearini, 3° Giorgia Bonacchi. Categoria Amatoriale dai 13 ai 100 anni: 1° Giuditta Biancalani, 2° Sara Querci, 3° Asia Cappellini. Categoria a più mani: 1° Tommaso e Filippo Cambi con Zenobia Ventura, 2° Maurizio e Mariastella Pagano, 3° Sara Abatantuono e Silvia Zerbo. Categoria Professionisti Pittori e Scultori: 1° Leonardo Gori, 2° Alfonso Fantuzzi, 3° Chiara Lunardi. Hanno ottenuto una menzione speciale Veronica Marini, Daniela Fedi, Klarissa Fati, Gianfilippo Faraci, Olivia Capecchi, Irene Gori, Samuel Biondi, Francesca Fantuzzi e Emanuele Bartoli con Diletta. Un ringraziamento con una targa è stato consegnato a Domenico, Zenobia e Luciana Ventura di Bottega d’Arte, che nel loro negozio, per tanti anni, hanno contribuito a far crescere artisti del territorio con professionalità e gentilezza. La cerimonia è stata condotta da Fausto Livi.

Daniela Gori