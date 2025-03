Santanchè all’Abetone: "Sul piatto 400 milioni. Aiuti agli Appennini. Attività tutto l’anno"

Il presente e il futuro della montagna. E’ questo il tema dell’incontro che si è tenuto ieri all’Abetone nell’ambito degli Stati generali della montagna organizzato da Fratelli d’Italia alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanché. All’ingresso del Lupo Bianco, uno striscione con scritto ‘Grazie Daniela per tutto quello che stai facendo per l’Appennino’. "Il nostro governo - ha spiegato Santanché - è stato il primo a mettere risorse ingenti per la montagna. Sono oltre 400 i milioni che abbiamo messo sul piatto, venendo in soccorso degli Appennini quando la carenza di neve si è fatta sentire in maniera importante. Il nostro governo crede fermamente che la montagna rappresenti un asset importantissimo, non soltanto per la stagione invernale, ma anche per quella estiva. Destagionalizzare è fondamentale e lo sforzo che come governo abbiamo intenzione di portare avanti è quello di dotare tutte le stazioni sciistiche di innevamento artificiale".

"La nostra forza - ha aggiunto - è nella peculiarità del territorio, che ha un’identità fondamentale. E quindi la prima cosa che ho ritenuto giusto fare è stato aiutare gli Appennini. Sto inoltre lavorando per capire se è possibile utilizzare per i territori appenninici i fondi destinati alle località non sedi di olimpiadi. Ma i sindaci devono essere reattivi e lavorare sui progetti". Prima dell’intervento del ministro aveva parlato il consigliere comunale di minoranza Andrea Tonarelli, il sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci e i colleghi di Fiumalbo Alessio Nizzi e di Lucca Mario Pardini. Poi spazio agli impiantisti, con Rolando Galli (Società Abetone Funivie e Anef), Luciano Porcelloni (Amiata), Giuseppe Regoli (Casone di Profecchia) e Andrea Formento (Val di Luce e Federfuni), al presidente del Collegio regionale dei maestri di sci Giacomo Bisconti. Poi spazio al capogruppo FdI in Regione Vittorio Fantozzi e al consigliere regionale, nonché ex sindaco di Abetone Cutigliano Diego Petrucci.

"Se riusciremo a vincere le prossime elezioni regionali - ha annunciato Petrucci - penso che in tre anni potremo mettere sulla montagna toscana 100 milioni di euro". Poi Petrucci ha rilanciato l’idea del collegamento tra Abetone e Cimone: "E’ una sfida che dobbiamo continuare a portare avanti - ha aggiunto -: un progetto da 30/35 milioni di euro. Cifre importanti, certo. Ma se consideriamo che la pista da bob per le olimpiadi di Cortina costa 84 milioni di euro, dobbiamo pensare che sia possibile stanziare 30 milioni di euro per realizzare il più grande collegamento sciistico al di fuori delle Alpi". Non solo montagna. Santanché ha parlato anche del prossimo appuntamento con le elezioni regionali. "Vogliamo vincere - ha chiarito -. I toscani non hanno mai avuto modo di cambiare il governo della loro regione e mi sembra sotto gli occhi di tutti che si può fare di meglio. Noi abbiamo una visione diversa e così come stiamo governando a livello nazionale, faremo di tutto per governare anche a livello regionale. Abbiamo un ottimo candidato, Alessandro Tomasi, che è in grado di interpretare il cambiamento di cui in Toscana c’è grande bisogno. Ha grande esperienza amministrativa, è di questa terra e la conosce molto bene. Non so quali siano i rapporti con gli alleati, ma crediamo di poter esprimere il candidato migliore".

Davide Costa