Santa Celestina con la Holi Splash Run

Un sabato a colori il terzo giorno di festeggiamenti per celebrare la patrona Santa Celestina a San Marcello: prende il via la Holi Splash Run, un evento unico e coloratissimo. Oggi pomeriggio, in Piazza Maestri del Lavoro a partire dalle 16, con iscrizioni e consegna kit che daranno inizio al divertimento con animazione e musica. Holi Splash Festival è un evento dove i partecipanti, vestiti di bianco, si colorano lanciandosi polveri colorate anallergiche ed ecologiche. Nata in India come tradizione e simbolo di rinascita per l’arrivo della primavera, l’Holi si è trasformata in un evento che, tra colori, musica, street food e intrattenimento, assicura divertimento per tutte le fasce d’età. Dopo l’iscrizione, che è possibile anche online, verrà consegnato il Race Kit, che include t-shirt, zaino, pettorina e ricarica di colore. Alle 18, partirà la corsa. Questa manifestazione introduce l’evento principe dei festeggiamenti di Santa Celestina, con il tradizionale lancio della mongolfiera, previsto per il pomeriggio di domani Mentre la riuscita della "festa a colori", non sembra particolarmente a rischio, ci sono preoccupazioni legate alle previsioni metereologiche di domani, quando è prevista un’allerta arancione.

Andrea Nannini