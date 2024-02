San Valentino, un giorno pieno d’amore

Il primo augurio di San Valentino che arriva ogni anno in redazione è quello del nostro affezionato lettore Giovanni ed è con il suo messaggio che apriamo questa pagina di oggi dedicata all’Amore.

Buon San Valentino a tutti.

Alla mia mamma Oretta

"Alla mia cara e dolce mamma Oretta, in occasione di San Valentino, Festa degli Innamorati, tuo figlio Giovanni porte i migliori e felici auguri pe questo giorno".

Giovanni

A Denny

"Una vita senza te non riesco nemmeno a immaginarla, mi hai regalato il sogno dell’amore che tutte vogliamo e ogni giorno lo fai sembrare così facile. Auguro alle mie figlie Rebecca e Lucrezia di incontrare un “Denny” e continuare così la vita d’amore che siamo riusciti a costruirci. Vi amo".

Mamma Angelica

Al mio Ale

"A te che sei il mio Ale. Come te nessuno mai. Oltre ogni cosa".Tua Silvia

Ogni attimo senza te..."Ho legato a te i miei sogni, nell’infinito ogni stella ha cancellato ogni notte con le tue carezze e la tua tenerezza che hanno segnato ricordi nel cuore per sempre. Sei bella come la mattina e apri ogni giorno la Primavera, il pensiero si perde alla volta dei tuoi baci, non c’è più tempo da perdere per il sole, ogni attimo senza te è una rinuncia all’amore".

Alla mia Rosa

"Oggi ti amo come venti anni fa".Piccolo Principe

Da Michele a Daniela

"Eccoci a un nuovo San Valentino trascorso insieme. E’ già il 24°. E al di là delle belle frasi, quello che più mi rende entusiasta quest’oggi, è il capire di quante mete e obiettivi abbiamo ancora da raggiungere. Amarsi credo sia alla fine questo, non adagiarsi su quanto abbiamo costruito, ma consapevoli di ciò, alzare sempre di più l’asticella del nostro amore e dei nostri sogni. Perché poi, alla fine, l’asticella che abbiamo alzato sarà così alta che nemmeno le stelle saranno poi così lontane. Ti amo, come e più del primo giorno".

Per Matteo

"Grazie Amore mio per avermi aiutata e sostenuta in tutto il mio percorso dopo l’incidente. Ti amo moltissimo. Sei un dono".

Bambolina

"La lontananza sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoliMa accende quelli grandi. Buon San Valentino.

Save

"Un’eterna promessa"

"Nel giorno in cui più di ogni altro si celebra l’amore eccomi insolitamente qui a scriverne. Scriverne, scrivere a te, se mai ce ne fosse bisogno, per fissare, per (ri)prendere un impegno e rilanciare un’eterna promessa davanti a testimoni sconosciuti. Perché “la felicità è reale solo se condivisa“ e ne siamo così convinti da averlo voluto ribadire al mondo anche dando la vita a due piccoli preziosissimi prolungamenti di noi. A voi tre che siete l’amore, buon 14 febbraio. Oggi e sempre!"