San Lorenzo rinasce Parcheggi, viabilità e nuove piste ciclabili ridisegnano il centro

Non ci sono soltanto poli museali, reali e ipotizzati (come il trasferimento del "Marini" emerso negli ultimi giorni), recuperi di scuole e ville storiche nel mega progetto "San Lorenzo si rigenera" che porta in dote al Comune 20 milioni di euro di fondi dal Pnrr. Nelle settimane che procedono spedite per aprire i bandi di gara, da ieri ce n’è uno che riguarda la cosiddetta "ricucitura del tessuto urbano" con interventi di mobilità sostenibile per oltre due milioni e mezzo di euro per viabilità, parcheggi e piste ciclabili secondo quanto previsto dall’ufficio Mobilità del Comune per facilitare gli accessi al centro storico. Partendo da quel che accadrà nella zona sud, verrà realizzata una nuova pista ciclabile fra la cosiddetta Piazzetta dell’Incontro (di fronte all’ex palazzina Coppedè) che arriverà in centro, unitamente a zona a traffico limitato lungo via Zamenhof, via della Pace, largo Treviso e via Atto Vannucci della lunghezza di 470 metri (si passerà dalla zona attualmente interdetta per il crollo di tratti di mura, quindi dovranno essere messe definitivamente in sicurezza). In questo contesto, verrà riqualificato anche largo Treviso (per i pistoiesi "La Barriera") così come la stessa via Vannucci coordinandosi con la Ciclovia del Sole che collegherà la stazione Fs verso piazza della Resistenza per poi proseguire verso Montale. Ci saranno interventi sulla pavimentazione in via degli Argonauti, via Borgo Talfano, via delle Parche e via Crocetta. L’incrocio fra Argonauti, borgo Talfano e via Porta San Marco sarà ripavimentato con lastrico in pietra, per dare continuità all’itinerario che connette viale Arcadia con piazza San Lorenzo. Spostandosi verso nord-est, invece, ci sarà un nuovo parcheggio da 89 posti auto in via del Fornacione distribuiti su due tratti a senso unico di marcia. In programma, poi, la riqualificazione della pavimentazione del piazzale di accesso al parcheggio dei Campisanti, nonché alla riqualificazione della porzione del parcheggio destinata al transito dei veicoli. L’obiettivo è ripristinare il regolare movimento dei mezzi e restituire un aspetto architettonicamente gradevole all’area. Infine, per quanto riguarda l’ingresso Nord, ci sarà una connessione tra via del Funaro, viale Matteotti e via Traversa e il riqualificato parcheggio dei Campisanti attraverso la ciclabile di viale Arcadia e la nuova passerella ciclopedonale sul torrente Brana che potrà, quindi, svolgere anche la funzione di area di sosta a servizio del centro città. Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati devono identificarsi su Start entro le ore 10 di mercoledì 31 maggio, dalle 10.30 è prevista l’apertura delle offerte. red.pt.