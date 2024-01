San Lorenzo. La riqualificazione pronta allo sprint. Progetto imponente

Galoppa la ’rivoluzione’ San Lorenzo, che a breve passerà anche dal cuore nevralgico e sociale dell’area, piazza San Lorenzo. Sarà infatti questo il prossimo cantiere ad aprire presumibilmente già tra gennaio e febbraio (comunque quando la riqualificazione della vicina piazza San Bartolomeo sarà terminata, per evitare di ingessare l’area), uno di sei progetti che riguardano la rigenerazione urbana attingendo ai fondi – 20 milioni di euro – del Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto è stato pensato per armonizzare l’antico e il moderno, puntando sulla messa a dimora di 73 alberi e 3.721 arbusti, su una nuova pavimentazione, sulla sistemazione di panchine, sulla progettazione di un nuovo impianto di illuminazione per valorizzare tre facciate monumentali: le chiese di Santa Maria delle Grazie e di San Lorenzo e l’ex oratorio di Sant’Ansano. Previsti anche un nuovo sistema di regimazione delle acque meteoriche e un impianto di irrigazione a servizio delle aree a verde. Nella lista delle ’cose da fare’ nel quartiere entro marzo 2026, termine di consegna dei lavori, anche il recupero dell’ex oratorio di Sant’Ansano e dell’ex oratorio della Crocetta.

Il dettaglio prevede rispettivamente la messa in sicurezza delle parti affrescate e le opere edili, compreso ad esempio il rinforzo della cupola, interventi questi che saranno comunque precedute dalla messa in sicurezza degli affreschi a cura di un restauratore. Nell’ex oratorio della Crocetta la successione degli step prevede che vengano realizzati prima gli scavi, poi il consolidamento dei solai, delle coperture e delle murature perimetrali. La prima fase dell’intervento si svolgerà sotto sorveglianza archeologica, così da individuare l’eventuale presenza di beni rilevanti. A completare il piano, la realizzazione di piste ciclabili e dei parcheggi di via del Fornacione e dei Campisanti: per questi è stato firmato il contratto con l’impresa aggiudicataria ed è stato autorizzato il subappalto per l’inizio dei lavori dal parcheggio di via del Fornacione. Successivamente, saranno realizzati gli interventi delle piste ciclabili in ingresso a piazza San Lorenzo da nord (via Traversa, viale Matteotti e via del Funaro) e in ingresso da sud (via della Pace, largo Treviso, via Vannucci).

Prevista poi la realizzazione del parcheggio in via dei Campisanti e del collegamento con viale Arcadia, con un nuovo asfalto architettonico su via degli Argonauti, via Borgo Talfano e via delle Parche. Prove visibili dell’evoluzione in corso nel quartiere si trovano nella recente ripulitura e messa in sicurezza del complesso di San Lorenzo e Sant’Ansano, allo scopo di preparare l’area di cantiere, con il montaggio dei ponteggi lungo le pareti esterne dell’oratorio di Sant’Ansano (cui seguirà l’installazione della gru per coprire lo stabile), come anche a Villa Benti dove, a conclusione lavori, troveranno spazio gli uffici pubblici del turismo e delle attività culturali. Si procede anche alle scuole Frosini e alla materna Il Melograno. Nelle prime è stato quasi ultimato l’adeguamento delle strutture del piano terra e del primo piano, dopodiché si passerà alla posa degli impianti e delle finiture; al Melograno completati gli interventi per il rinforzo strutturale e si sta intervenendo sugli impianti idrico, termico e sanitario e sulle finiture. La scuola tornerà in funzione all’inizio del nuovo anno scolastico.

linda meoni