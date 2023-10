Salute mentale. Luce verde al Municipio

Anche il Comune di Pistoia si illuminerà di verde nella Giornata mondiale per la salute mentale, fissata per oggi. Palazzo di Giano, infatti, è tra le amministrazioni locali aderenti alla campagna di sensibilizzazione promossa dal coordinamento toscano delle Associazioni per la salute mentale. "Coordinamento che ha l’adesione di cinquantatré associazioni di familiari e utenti con lo scopo principale di tutelare i diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie – fanno sapere gli organizzatori –: l’illuminazione speciale nelle notti fino a domani con lo slogan dal significato molto importante, “La salute mentale è un diritto umano universale”".