Estate in ospedale: sale operatorie aperte, ma meno posti letto. Ecco cosa cambia

Pistoia, 7 agosto 2024 – Meno posti letto negli ospedali della provincia di Pistoia ma solo nei reparti dove non sono previste urgenze, percorsi oncologici e altre necessità. Anche se per la prima volta, l’Asl Toscana centro ha annunciato che nei presidi ospedalieri del territorio l’attività di degenza continuerà ad essere quella di sempre, nella pratica, dando un occhio al piano operativo, resta inevitabile una leggera contrazione sui posti letto per garantire il diritto alle ferie al personale sanitario.

"Da giugno fino alla metà di settembre i cittadini residenti nei territori di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia potranno contare su una rete ospedaliera completamente operativa: in alcuni presidi ospedalieri nel raffronto con il 2023 la rimodulazione estiva, per consentire al personale sanitario di usufruire, a rotazione, del diritto delle ferie, è di poche unità - spiega in una nota l’azienda -: le contrazioni maggiori, come di consueto, avvengono nei setting di chirurgia elettiva di tutti gli ospedali ma dalle riorganizzazioni dei posti letto chirurgici nulla cambierà per i pazienti ai quali continueranno ad essere garantiti tutti gli interventi chirurgici, di qualsiasi specialistica, fatta eccezione della diversa collocazione nel reparto di ricovero.

L’attività chirurgica, in qualsiasi presidio ospedaliero non sarà mai interrotta: oltre a quella urgente è garantita principalmente quella oncologica e le sedute operatorie programmate saranno tutte garantite nei tempi previsti dalla patologia per mantenere l’attuale recupero delle liste d’attesa ottenuto in alcuni ambiti. Nella riorganizzazione l’Azienda mantiene attive, con alcune rimodulazioni, le aree mediche in ragione del fatto che soprattutto in estate crescono gli accessi nei pronto soccorso di pazienti che, a causa delle alte temperature estive, sono soggetti a scompensarsi: principalmente anziani e pazienti fragili, come i malati cronici, i cui accessi esitano poi spesso in ricovero per problematiche cliniche a carattere acuto".

Nel dettaglio, per quanto riguarda Pistoia le chiusure estive dell’ospedale San Jacopo sono sostanzialmente in linea con quelle dello scorso anno. Saranno lievemente rimodulati i posti letto di area medica e chirurgica (10 nel setting B di chirurgica programmata e 16 nella Week Surgery). Come lo scorso anno anche in terapia sub intensiva saranno ridotti 4 posti letto. Nell’ospedale S.S. Cosma e Damiano nel mese di giugno e nei successivi i setting di area medica resteranno operativi, la rimodulazione interessa l’area chirurgica, saranno sospesi i 22 posti letto chirurgici del setting D concentrando i ricoveri nel setting chirurgico F (chirurgia d’urgenza) che consta di 20 posti letto e nei 9 letti di Day Surgery; pertanto resteranno sempre attivi 29 posti letto. Non verrà interrotta l’attività chirurgica: oltre a quella urgente è garantita principalmente quella oncologica (di chirurgia generale e ginecologica), urologica, ortopedica, e oculistica.

