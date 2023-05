Rudy Guede incontra gli studenti La sua storia e il processo in un libro

Il suo nome era balzato su tutte le pagine dei giornali quando a Perugia, nel 2007, venne trovato il corpo della studentessa inglese Meredith Kercher assassinata nella sua camera nella notte di Halloween. Adesso Rudy Guede, 36 anni, unico condannato per concorso in omicidio, ha finito di scontare la pena ed è tornato a essere un uomo libero, e ha scritto un libro (insieme al giornalista Pier Luigi Vito) dal titolo "Il beneficio del dubbio" dove racconta di sé, per far conoscere la sua storia, dalla sua infanzia fino ai 20 anni, e di quello che gli è successo dopo quella tragica notte. Domattina, mercoledì 31 maggio, dalle ore 10, Guede sarà presente insieme a Vito nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia in un incontro con gli studenti degli istituti pistoiesi De Franceschi Pacinotti ed Einaudi, in parte per parlare del libro e dare voce alla sua versione dei fatti, ma principalmente l’obiettivo dell’incontro sarà di ricostruire i fatti partendo dalle sentenze processuali.

L’analisi dei vari gradi di giudizio, le motivazioni di condanne, assoluzioni, ricusazioni sarà oggetto del lavoro attento, imparziale e approfondito di Fausto Malucchi, prorettore Università di Criminologia di Vibo Valentia ed Elena Baldi docente del medesimo Ateneo, che saranno anche loro in sala per guidare le riflessioni con i giovani studenti. La base di partenza per l’incontro, e il successivo dibattito, sarà proprio l’incrocio trai fatti processuali e le loro conseguenze con la testimonianza diretta di quello che è uno dei protagonisti principali. Per gli studenti dei due istituti professionali pistoiesi questa iniziativa si colloca in perfetta linea di continuità con gli altri eventi di educazione civica che si sono susseguiti nel corso di questo ultimo anno scolastico. Al convegno per il saluto iniziale sarà presente la dirigente scolastica dei due istituti, Elena Pignolo, mentre Riccardo Fagioli, docente del De Franceschi Pacinotti, farà una breve introduzione.

L’incontro è stato organizzato dai due istituti scolastici con la collaborazione dell’associazione Culturidea, è aperto al pubblico e sarà trasmesso in diretta sul canale del Comune e in streaming tramite LEDTV Viaggi. Sarà inoltre presente la Redazione della Web TV del De Franceschi Pacinotti che successivamente realizzerà un servizio sugli argomenti della conferenza e sul libro di Rudy Guede e Pier Luigi Vito, che verrà poi trasmesso sia sulla piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito Fiori Digitali che su TVL attraverso Arteventi.