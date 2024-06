Rowan incontra Giani in Regione. Del Chiaro saluta e scende in A2

Sono stati giorni intensi, questi ultimi, per la nuova dirigenza biancorossa soprattutto fuori dal campo. Diversi gli appuntamenti che hanno visto impegnati il presidente Ron Rowan e gli altri dirigenti. Nel fine settimana Rowan, accompagnato da Massimo Capecchi ed Ettore Saracca, insieme al capitano biancorosso Gianluca Della Rosa, ha voluto partecipare come ospite alla decima edizione di ’Sarà romantico’, il torneo di basket 3vs3 organizzato dalla Baraonda Biancorossa al playground di Monteoliveto in ricordo di Marco Mungai. Nella giornata di lunedì invece Rowan, ha fatto visita al governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, con la presenza di Capecchi, Saracca e accompagnati dal consigliere regionale Alessandro Capecchi. L’occasione è stata propizia per far conoscere allo stesso Giani la realtà biancorossa in maniera più approfondita e per fornire maggiori dettagli in merito alla nuova proprietà americana. "Come detto nella recente conferenza stampa che ha dato il via alla stagione – afferma Saracca – sono partite interlocuzioni con le varie istituzioni locali e regionali per far capire l’importanza del progetto Pistoia Basket e le sue prospettive future, soprattutto in termini di investimenti e quella col presidente Giani è solo la prima di una serie di riunioni decisive per dare ancora più sviluppo al cammino intrapreso con la nuova proprietà".

Per quanto riguarda il campo, invece, l’attesa è per conoscere chi sarà il nuovo tecnico che guiderà Pistoia nella prossima stagione. Il nome di David Bobalik rimane al momento quello più probabile per ricoprire il ruolo lasciato libero dopo l’addio di Nicola Brienza. E in tema di addii si registra anche quello di Angelo Del Chiaro con la società che comunica di non avere esercitato l’opzione, prevista dal contratto, per la sua permanenza in biancorosso. Il 23enne di Pietrasanta è cresciuto nel settore giovanile del Pistoia Basket, debuttando non ancora maggiorenne in Serie A. Chiude la sua avventura, per il momento, con la maglia del Pistoia Basket dopo cinque stagioni in prima squadra con 126 gettoni di presenza (nono di tutti i tempi) e 645 punti segnati. "Non posso che ringraziare Angelo per quanto ha fatto per noi in questi anni – afferma il direttore sportivo Marco Sambugaro – da quando sono arrivato a Pistoia il suo percorso di crescita è stato importante e, col passare del tempo, si è guadagnato sempre più spazio. È arrivato il momento di salutarlo perché ha deciso di intraprendere un nuovo percorso che gli consentirà di crescere professionalmente con un ruolo da protagonista".

Maurizio Innocenti