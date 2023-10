Rotto un tubo di Publiacqua. Disagi in città

Nel pomeriggio di ieri si è verificata la rottura di una tubazione di Publiacqua su via Toscana (tra la tangenziale Est e via Erbosa). Data l’importanza della condotta interessata, nelle ore successive si sono registrate mancanze d’acqua, oltreché nel tratto interessato, anche nella zona compresa tra via Toscana e la Brana a est, l’A11 a sud, l’ospedale e l’Hitachi a ovest e la ferrovia a nord. Problemi di approvvigionamento anche sulla piana, tra Masiano, Bonelle, Bottegone, Ramini, San Pierino, Valenzatico, Barba, Cantagrillo e Casalguidi. Subito iniziate le le operazioni per l’intervento di riparazione (con la chiusura di un tratto della tangenziale, che ha causato notevoli disagi), intervento che potrebbe protrarsi fino ad oggi.