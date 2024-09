Rivoluzione via XX settembre. Addio alla preferenziale dei bus. Serve spazio per la pista ciclabile

Ben presto un altro importante intervento urbanistico riguarderà da vicino la città di Pistoia e in particolare Via XX Settembre, la quale collega la stazione di Pistoia e Piazza Dante a Largo Treviso, a pochi passi dal cuore del centro cittadino. Una via sempre molto transitata sia dalle autovetture che dagli autobus e che sarà soggetta a importanti modifiche nell’ambito dei lavori legati alla realizzazione della Ciclovia del Sole. Il progetto, interamente finanziato con fondi Pnrr, vedrà anche Pistoia tra le città protagoniste. Nel dettaglio, partendo da piazza Dante Alighieri, di fronte alla stazione ferroviaria, la Ciclovia attraverserà proprio via XX Settembre, largo Treviso e via delle Mura Urbane, arrivando poi al Parco di piazza della Resistenza. Il progetto dei lavori che interesseranno via XX Settembre è stato presentato ai residenti lo scorso mercoledì nella sede del Dopolavoro ferroviario. Ad illustrare il programma dei lavori erano presenti l’assessore Leonardo Cialdi, gli ingegneri Francesco Venturi e Luca Moriconi e l’architetto Martina Checconi.

L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile sul lato destro della strada in direzione nord (dalla stazione a largo Treviso, nda) e l’eliminazione della corsia riservata agli autobus, attualmente presente in direzione sud. Contestualmente sarà ampliata la corsia per autovetture e autobus in direzione nord, mentre verrà mantenuta la presenza dei posti auto, già presenti oggi, sul lato destro della strada. Su entrambi i lati è prevista la demolizione e il rifacimento dei marciapiedi in lastricato, l’allargamento delle aiuole, la sostituzione delle alberature e il riposizionamento e l’inserimento di nuovi corpi illuminati. Il termine dei vari interventi è previsto per giugno 2026.

"Per Pistoia è un’occasione importante – ha sottolineato Cialdi –. Non solo in chiave turistica ma anche in tema di verde pubblico e dell’inserimento di nuovi elementi d’arredo urbano. Un aspetto a cui teniamo molto è l’utilizzo di materiali, sia per la strada che per la ciclabile, che diano continuità a quelli già presenti in centro storico. Questi interventi precederanno quelli che saranno realizzati in largo Treviso, che sarà oggetto di interventi per garantire una migliore ciclopedonalità all’intera zona". Un confronto, quello coi cittadini presenti, costruttivo e chiarificatore, nel corso del quale i presenti hanno sollevato all’amministrazione alcune perplessità, legate in primis al traffico e alle strade alternative nelle quali sarà defluito il traffico al momento dell’apertura del cantiere. Via XX Settembre è infatti uno snodo cruciale della viabilità cittadina, soprattutto nelle fasce ’scolastiche’.

