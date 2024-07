Rivoluzione autobus . Torna la corsa per Popiglio e il servizio a chiamata

Piccola ma significativa rivoluzione nel servizio di Autolinee Toscane: la corsa mattutina da e per il paese di Popiglio è stata ripristinata. Da San Marcello la partenza sarà alle 7:05 con arrivo a Popiglio alle 7:20, subito dopo, dalla fermata di via Nazionale 13, la corsa invertirà il percorso per portare i passeggeri al paese capoluogo, dove arriverà alle 7:35. L’altra novità è l’istituzione del servizio a chiamata, attivo già da ieri nelle località di: Pistoia, Castagno, Casore del Monte, Cotoro, Berso, Momigno, Montagnana, Spedaletto, Casotti, Pian di Novello, Fontana Vaccaia, Abetone, Piteglio e Popiglio. "La corsa da Popiglio a San Marcello Pistoiese delle 7.05 è stata riattivata da lunedì 29 luglio – precisa Autolinee Toscane in una sua nota – in seguito all’approvazione nei tavoli tecnici in cui siede anche la Provincia di Pistoia. Infatti Autolinee Toscane monitora il servizio costantemente ed apporta eventuali correttivi d’intesa con gli enti territoriali competenti. Per quanto riguarda il servizio flessibile da Pistoia per le località montane è attivo dal 1° novembre 2023, ovvero in seguito all’attivazione del cosiddetto T2 ed è stato pensato proprio per sopperire alla diminuzione di servizi in alcune di queste zone. Il servizio è disponibile dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e prevede che i percorsi siano definiti giornalmente in base all’ordine di ricezione delle prenotazione, che può avvenire telefonicamente chiamando lo 0572-034262. Maggiori informazioni sono reperibili anche sul sito at-bus.it".

A commentare la buona notizia è il Presidente della Provincia, Luca Marmo: "il ripristino della corsa è l’esito di un lavoro che la Provincia ha fatto e sta facendo per l’ottimizzazione dei servizi. Oltre a questo mi fa piacere che il servizio a chiamata venga valorizzato e usato in modo sistematico. La Provincia è l’interfaccia tra Autolinee Toscane e Regione, anche per rappresentare le legittime istanze del territorio". Anche il vicesindaco, Giacomo Buonomini, che vive nel paese di Popiglio, esprime soddisfazione: "C’è stato un buon lavoro che ha portato un buon risultato e i paesani hanno apprezzato. Continuiamo sulla strada del dialogo e cerchiamo di risolvere i problemi via via che si manifestano".

Andrea Nannini