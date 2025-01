Ritrovata la gattina Margot: "Grazie a tutti"

Una piccola, bella notizia, di quelle che riaprono il cuore: la gattina Margot è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio, a Valenzatico. Era scomparsa dal Barba all’ora di pranzo del 15 dicembre. Immensa la gioia dei suoi umani, Antonio Zaccardi e Patrizia Cappellini, che sono affezionatissimi a Margot, certosina amorosa, "quel pezzo di velluto" come l’ha chiamata Antonio in uno dei suoi innumerevoli e accorati appelli sui social. Noi, su queste pagine, abbiamo cercato di essere d’aiuto e il lieto fine c’è stato davvero. Martedì sera due ragazze dirette in auto verso Valenzatico hanno visto un gatto attraversare via del Cantone "Sarà la gattina che cercano?" si sono chieste. Si sono fermate e l’hanno tenuta d’occhio mentre telefonavano ad Antonio. Era lei. Margot. Antonio si è precipiato e ha riportato la gattina a casa. Insieme a Patrizia ringrazia dal profondo del cuore tutti coloro che hanno dato una mano e le due ragazze "eccezionali" che l’hanno ritrovata.

l.a.