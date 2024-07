Riqualificare gli edifici scolastici. Accordo con la Cassa Depositi e Prestiti

PISTOIA

Un accordo mirato a promuovere progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico di istituti scolastici e di potenziamento dei servizi di trasporto e viabilità locale finalizzati ad avere un impatto positivo sui bisogni di educazione, mobilità e sicurezza della comunità locale. Quello siglato dalla Provincia di Pistoia e Cassa Depositi e Prestiti è un accordo realizzato grazie alle risorse dell’Unione Europea, nell’ambito del Programma InvestEU, e dalla stessa Cassa. La cooperazione tra l’amministrazione provinciale e Cassa Depositi e Prestiti è finalizzata a sostenere la crescita sociale e culturale del tessuto pistoiese, stimolando la collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato e avrà quale oggetto l’assistenza, consulenza e supporto tecnico-operativo per favorire l’attuazione di progetti dedicati all’istruzione delle giovani generazioni. La Provincia (nella foto il presidente Luca Marmo) di Pistoia, nell’ambito del Documento Unico di Programmazione, intende perseguire gli obiettivi di messa in sicurezza dal punto di vista sismico e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico di competenza. Cassa Depositi e Prestiti offrirà alla Provincia di Pistoia servizi di consulenza tecnica sul piano della pianificazione strategica degli investimenti di edilizia scolastica, le modalità realizzative, l’iter procedurale, i criteri di gara per l’affidamento dei progetti e, in caso, la realizzazione degli stessi. Luca Marmo, presidente della Provincia di Pistoia afferma: "Con questo strumento la Provincia di Pistoia consolida il proprio rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti che prosegue da diversi anni. Le competenze altamente qualificate di CdP consentiranno all’ente che rappresento di cogliere, più e meglio, gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea con riguardo al tema dell’edilizia scolastica". Maria Elena Perretti, Responsabile Advisory di Cassa Depositi e Prestiti ha dichiarato: "L’accordo siglato oggi permette a Cassa Depositi e Prestiti, grazie al Programma InvestEU, di collaborare concretamente con la Provincia di Pistoia nell’implementazione di un importante programma di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica, anche in un’ottica di miglioramento dell’efficienza energetica degli stessi plessi, nonché di sviluppo di nuove infrastrutture di trasporto sostenibile".