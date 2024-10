Riprendono le attività del Ciaf

Da oggi, martedì primo ottobre iniziano le attività del "Centro infanzia adolescenza e famiglie" (Ciaf) per bambini e bambine che frequentano la scuola primaria. Il Ciaf piccoli è un servizio del comune di Agliana gestito dalla cooperativa sociale Arca, di Pistoia, nell’ambito del più ampio progetto del "Centro infanzia adolescenza e famiglie" attivo ad Agliana da venticinque anni. Le attività si rivolgono a utenti che frequentano la scuola primaria e prevedono tre incontri settimanali della durata di due ore e mezzo ciascuno, svolti nei locali del Ciaf in via Vergiolesi, nella frazione di Catena. Gli incontri si svolgono il lunedì, martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19. Il mese di ottobre è di prova e gratuito per tutti. Le iscrizioni e i pagamenti partiranno da novembre. Il Ciaf propone attività educative, ricreative e di socializzazione, attraverso incontri e percorsi a tema, tra cui laboratori di manipolazione, animazione alla lettura, psicomotricità e uscite sul territorio, che andranno avanti fino a maggio 2025. Il costo per le famiglie è di 40 euro per tutto il periodo. La cooperativa Arca svolge il servizio con i propri operatori, la referente del servizio è Tania Greco.

Per informazioni: [email protected], [email protected]. Per le modalità d’iscrizione e il pagamento della quota, da novembre le famiglie possono rivolgersi all’Urp del comune di Agliana, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Il martedì anche dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Per contatti telefonici 800.131.161 e 0574.678214, tramite e-mail [email protected]

Piera Salvi