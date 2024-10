Ripetitori e salute: in tanti all’assemblea

Il tema è caldo e, soprattutto, sentito dalla gente. Lo hanno dimostrato le quasi 200 persone che giovedì sera hanno affollato il centro polivalente Il Fiore a Chiesina Uzzanese, dove le associazioni Culturazione, Picasso e I Solidali, avevano organizzato un incontro sul tema delle conseguenze sulla salute della tecnologia 5G e 6G.

All’incontro erano stati invitati anche i sindaci della Valdinievole, ma si sono presentati soltanto un delegato del Comune di Pieve a Nievole e il sindaco di Chiesina Fabio Berti. Ospiti della serata la dottoressa Patrizia Gentilini, oncologa e ematologa e l’ingengere della Harvard University di Firenze Giovanni Trambusti. Molto delicati si sono rivelati i dati sulla salute forniti dalla dottoressa Gentilini, che riguardano 38 studi sull’esposizione a antenne radio base, secondo i quali vi sarebbe un incremento delle "malattie da radiofrequenze come disturbi del sonno, vertigini, affaticamento, nausea, irritabilità e anche di tumori e cambiamenti dei parametri biochimici".

La serata, che si è conclusa dopo la mezzanotte, è proseguita con l’intervento dell’ingegner Trambusti, che ha prima spiegato cosa siano i ripetitori 5G e che "si trovano per lo più sulle torri e nei lampioni, a differenza del 6G per il quale l’Unione Europea ha finanziato le società Ericsson e Nokia per portare avanti e rendere effettivo entro il 2030, come si legge sullo stesso sito dell’Unione Europea e sui canali del World Economic Forum, il progetto Hexa-X attraverso il quale il 6G sarà diffuso dalle lampadine, anche domestiche, negli interni, mentre per l’esterno da altri veicoli come torri, satelliti, droni ed altri oggetti simili".

Arianna Fisicaro