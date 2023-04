Riparazioni alle tubature Paesi senz’acqua

Abetone e dintorni domani senza acqua, lo rende noto il gestore Gaia con una sua nota diffusa in questi giorni: "Si comunica che il giorno di mercoledì 26 aprile 2023 saranno effettuati lavori di riparazione perdita e miglioramento della rete idrica che serve l’intera località di Abetone e zone vicine del Comune di Abetone Cutigliano. Pertanto, dalle ore 8 alle ore 17, e comunque fino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile oppure abbassamenti della pressione di rete nell’intera zona".

"Al ritorno dell’acqua – precisa Gaia – potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di maltempoi. La società si scusa per il disagio". La mancanza dell’acqua, e i disagi che ne potranno derivare domani, riguarderanno circa tremila persone.

Andrea Nannini