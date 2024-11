Ripa replica a Fanucci: "Sala concessa"

L’esposto presentato alla Corte dei Conti sulla costituzione della Fondazione Turismo-Dmo da parte del Comune diventa motivo anche di scontro istituzionale. "Corre l’obbligo di intervenire sulle dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Edoardo Fanucci, fatte durante la conferenza stampa di sabato scorso, relativamente al diniego della concessione della sala consiliare per tenere la conferenza in questione". Guido Ripa, presidente del consiglio comunale non ha gradito le dichiarazioni dell’esponente dell’opposizione e replica per le rime. L’ex candidato a sindaco viene anche accusato di non avere rispetto per i dipendenti del Comune e il loro diritto di ricevere un compenso straordinario per tenere aperto in un giorno non lavorativo. Il presidente del consiglio ribadisce che una spesa del genere sarebbe autorizzabile solo per motivi eccezionali. "A tutela dell’onorabilità dell’amministrazione comunale e dei dipendenti – afferma Ripa, facendo trapelare un certo sdegno - sono a rendere noto che la sala era stata concessa per agevolare il consigliere nella fascia oraria dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle18.30 e, pertanto, le affermazioni di Fanucci sono destituite di fondamento". Ripa, in riferimento alle modalità di utilizzo dell’ente, sottolinea che "l’orario scelto, alle 13.30, avrebbe arrecato danno ai dipendenti che, avrebbero dovuto tenere aperto il Palazzo comunale nel giorno destinato al riposo, causando una immotivata lesione dei loro diritti, con un danno erariale all’ente. Il cancello del palazzo comunale resta chiuso negli orari in cui il personale non presta servizio".

Da. Be.