Riorganizzazione servizi I dettagli del piano dell’Asl

Come ogni anno l’Asl Toscana centro si prepara alla riorganizzazione dei servizi estivi negli ospedali pistoiesi. Verranno chiusi alcuni servizi e rimodulati i posti letto anche alla luce della fine dell’emergenza covid. La priorità resta quella di garantire comunque gli interventi chirurgici per proseguire con l’abbattimento delle liste di attesa. "Le chiusure estive dell’ospedale San Jacopo sono sostanzialmente in linea con quelle dello scorso anno – spiega in una nota l’Azienda sanitaria –. L’attuale organizzazione, che vede ancora attivo il reparto covid, considerando l’andamento epidemiologico, ha consentito di agire su quel setting, prevedendone la chiusura estiva. Resteranno tuttavia attivi i posti letto bolla nei setting di Area Medica e Chirurgica. Saranno invece ridotti anche i posti letto di area chirurgica – precisa l’Asl – di cui 10 nel setting B di chirurgica programmata e 10 nella Week Surgery. Come lo scorso anno anche in terapia sub intensiva saranno ridotti 4 posti letto".

Riorganizzazione dei posti letto anche a Pescia. "Le chiusure estive previste per l’ospedale SS Cosma e Damiano prevedono una leggera riduzione in area chirurgica rispetto all’anno precedente (da 16 posti letto nel 2022 a 10 nel 2023) e, sempre in linea con lo scorso anno, la Day Surgery verrà chiusa soltanto nelle settimane centrali di agosto. In Area Medica è prevista la riduzione di 7 posti letto da modulare in base alle necessità e considerando l’andamento epidemiologico sarà possibile ridurre la bolla covid".

"Abbiamo adottato una linea di minima riduzione dei posti letto – commenta il direttore sanitario di rete ospedali pistoiesi Lucilla Di Renzo – Il setting che verrà ridimensionato è il setting Covid. Altra piccola riduzione avverrà in area chirurgica per la chirurgia programmata che è in linea con la riduzione del numero degli interventi. Su Pescia l’area medica avrò una riduzione dei sette posti letto e in area chirurgica verrà ridotta 10 posti letto. Abbiamo preferito mantenere l’attività chirurgica attiva per contribuire all’abbattimento delle liste di attesa e quindi la week surgery in entrambi i presidi ospedalieri verranno chiuse soltanto nelle settimane centrali di agosto". Soltanto in questi giorni i vari responsabili di settore stanno invece predisponendo il piano estivo per i servizi sanitari sul territorio. Servizi che saranno comunque garantiti anche nei mesi estivi ma rimodulato per consentire la turnazione delle ferie ai lavoratori.

Michela Monti