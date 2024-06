Rioni, è tempo di sfide . Rullo di tamburi per il torneo. E nove giorni di festeggiamenti

Il piatto forte sarà ovviamente rappresentato dal torneo di calcio a 5 che vedrà gli otto rioni suddivisi in due gironi, prima della fase adeliminazione diretta fissata per il 29 giugno prossimo. Ma le iniziative collaterali, fra stand gastronomici, musica e spettacolo, puntano a coinvolgere l’intera cittadinanza. Tutto pronto insomma per la quinta edizione del "Torneo dei Rioni di Serravalle Pistoiese", che prenderà il via sabato prossimo per chiudersi dopo nove giorni di partite ed eventi che si snoderanno in Piazza Vittorio Veneto. "Siamo soddisfatti, perché ogni edizione ha visto via via crescere la consistenza numerica del pubblico. FIno ad arrivare a millecinquecento persone a sera fra piazza e area food – ha commentato Tiziana Schifano, presidente del Comitato dei Rioni di Serravalle che organizza come di consueto la rassegna che ha il sostegno del Comune – si tratta dell’unica manifestazione del Comune che unisce tutte le frazioni e per noi è motivo di orgoglio". Ad aprire la festa sarà la sfilata inaugurale: Casale Centro, Catavoli, Forti, Stella Bottegaccia Vinacciano, Serravalle Castellina Ponte, Cantagrillo, Masotti e L’Abbaino La Brizza sfileranno esibendo i rispettivi vessilli. E alle 21 inizierà la partita inaugurale che vedrà il Casale Centro, campione uscente, sfidare Catavoli. Alle 22 è prevista Forti-Stella Bottegaccia Vinacciano. Due partite a sera. Lunedì prossimo si terrà anche il "torneo dei bambini", una manifestazione non competitiva aperta ai giovanissimi nati fra il 2013 e il 2018.

Ad alternarsi all’attività sportiva, oltre agli stand, ci sarà anche lo spettacolo del prossimo 28 giugno, non patrocinato dal Comune: in Piazza Gramsci, dalle 21.15, arriveranno le drag queen e la musica del “Mamamia Tour“". A chiudere le danze sarà però la finalissima del 30 giugno prossimo, che designerà il rione campione 2024 e darà appuntamento al prossimo anno.

"Come amministrazione, crediamo fortemente in questo evento che aggrega, riaccendendo il campanilismo fra le frazioni nell’accezione più sana e positiva del termine – ha concluso l’assessore allo sport Benedetta Vettori –, ma l’affluenza in piazza che propizierà il torneo sarà importante anche per le attività economiche. Il conto alla rovescia può partire".

Giovanni Fiorentino