Rinnovato il consiglio dell’Ordine dei medici. Montalti ai saluti

Nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Pistoia, che rimarrà in carica fino al 2028. Il Presidente uscente, dott. Beppino Montalti, terrà nei prossimi giorni una conferenza stampa per fare un bilancio dei suoi sette anni di mandato. "Alla fine della nottata all’Ordine per lo scrutinio debbo fare alcune considerazioni - ha dichiarato il Presidente Montalti. - Rivolgo un grazie particolare ai componenti del seggio per aver espletato il loro delicato compito con impegno, dedizione e scrupolo fino a notte tarda: un bell’esempio di civismo in un momento così tragico". Il Presidente uscente ha poi sottolineato la buona partecipazione alle urne, con una percentuale di circa il 30%, evidenziando come tale dato risulti significativo, soprattutto se comparato con la partecipazione alle elezioni politiche, che talvolta non raggiunge nemmeno il 40%. Sulle elezioni e la qualità del nuovo consiglio, il Presidente ha espresso soddisfazione, definendo molto elevata e rappresentativa la composizione degli eletti. Il presidente uscente ha anche espresso il proprio dispiacere per non poter più collaborare con i nuovi eletti, augurandosi che venga mantenuta la stessa linearità e spirito di collaborazione anche nella nomina delle cariche ordinistiche. Concludendo, Montalti ha augurato al nuovo consiglio un "sereno e proficuo lavoro".

Il nuovo consiglio entrerà in funzione a gennaio 2025, ma entro la fine dell’anno verranno eletti il Presidente e gli altri organi. Gli eletti all’Albo dei Medici Chirurghi sono: Paola David, Fausto Amorini, Pasquale Barbieri, Patrizia Beacci, Anna Fedi, Michela Fioriti, Pierfrancesco Frosini, Sandro Giannessi, Roberto Giovannetti, Claudio Guerra, Leonardo Marini, Sabrina Sergio Gori, Giuseppe Pace, Paolo Petrocelli, Eduardo Quartarolo. Per la Commissione Albo Odontoiatri sono stati eletti i dottori: Stefano Briganti, Paolo Ginanni, Elena Tropeano, Enrica Giovannetti, Alessandro Lucherini. Per il Collegio dei Revisori Effettivi sono state elette le dottoresse Arianna Comparini e Caterina Idà, mentre per il Collegio dei Revisori Supplenti è stata eletta la dottoressa Maria Flora D’Andria.