Rigenerare spazi aperti. Ecco "Piccole Bellezze". Duecentomila euro per le attività sociali

PISTOIA

Ben duecentomila euro per rigenerare spazi a uso pubblico che sono in condizioni di abbandono, di degrado o non adeguatamente utilizzabili, restituendoli alla collettività. È aperto il nuovo bando Piccole Bellezze con cui Fondazione Caript interviene ancora per la crescita del territorio e la sua valorizzazione. "Nel bando sono introdotte importanti novità – spiega il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – per rafforzarne il positivo impatto sulle nostre comunità. Per questo, tra l’altro, è previsto un supporto tecnico per sviluppare le idee progettuali ed è stabilito un valore minimo per le richieste di contributo. L’obiettivo è sostenere interventi sempre più strutturati, in grado di rispondere concretamente al diffuso bisogno di socialità attraverso la riqualificazione di spazi inutilizzati o sottoutilizzati da dedicare ad attività pubbliche".

Ma cosa è Piccole Bellezze? E’ un’iniziativa rivolta a enti del Terzo Settore, Onlus, enti pubblici territoriali, enti ecclesiastici e religiosi che hanno sede o che operano in provincia di Pistoia. La partecipazione è aperta, nel ruolo di partner, anche agli istituti scolastici e a soggetti profit. Riqualificare aree verdi, edifici pubblici o privati a uso pubblico, migliorare arredi e manufatti in aree da recuperare sono alcuni esempi degli ambiti previsti nel bando. In ogni caso, le idee progettuali dovranno includere, contestualmente agli interventi di recupero, la realizzazione di attività ricreative, sociali, culturali e educative e saranno particolarmente valorizzate quelle orientate a persone svantaggiate o che ne prevedono il coinvolgimento. Per concorrere a Piccole Bellezze – viene spiegato – è sufficiente presentare un progetto in forma di concept, con una documentazione minima e una stima del budget. In fase di esame delle domande è prevista un’audizione con i soggetti ammessi per illustrare più dettagliatamente la propria idea progettuale.

Alle proposte accolte, oltre al sostegno economico, è assicurato un affiancamento tecnico, svolto da un consulente nominato da Fondazione Caript. Questa figura sarà di supporto ai professionisti incaricati dai soggetti beneficiari per lo sviluppo dei progetti.

I progetti, con ambito esclusivo la provincia di Pistoia, non devono avere valore inferiore a 60mila euro. È previsto un contributo massimo di 50mila euro, a copertura di non oltre la metà delle spese totali preventivate. Con speciali motivazioni, la percentuale di copertura dei costi potrà essere aumentata fino al 70%, fermo restando il tetto di 50mila euro a contributo. Altra novità, infine, di Piccole Bellezze 2025 è l’inserimento nei progetti di un "elemento caratterizzante" che sarà individuato con un sondaggio sui canali social di Fondazione Caript, in modo da coinvolgere ulteriormente le comunità nel percorso proposto dal bando. La scadenza per partecipare è il 26 settembre 2025. Il bando è pubblicato sul sito della Fondazione con tutte le informazioni per poter partecipare.