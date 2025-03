"Riflessi d’altrove" sette artisti si confrontano sul tema dello specchio attraverso le loro opere

E’ allestita fino al 25 maggio, allo Spazio Zero Arte Contemporanea di Casalguidi, la mostra "Riflessi d’altrove", curata dal museologo e critico d’arte Maurizio Vanni, con le opere di Giorgio Conta, Robert Hromec, Alyssia Lazin, Giancarlo Montuschi, Nico Paladini, Luigi Petracchi e Massimo Podestà chiamati a confrontarsi sul tema dello specchio e del suo riflesso.

Nei lavori dei sette artisti si comprende come lo specchio abbia consentito di indagare la contrapposizione tra il guardare e l’osservare, tra il vedere e il comprendere, tra l’esteriorità e l’interiorità, tra l’essere e l’apparire. La superficie riflettente permette di alterare lo spazio aprendo le porte dell’altrove, consapevoli che "lo specchio nasconde tanto quanto mostra".

Sculture che invitano "a liberarsi dal sensibile", fotografie che invitano a guardare con nuovi occhi l’ordinario, installazioni che diventano labirinti da percorrere, composizioni che scavano alle origini dell’Io, con il riflesso che si fa percorso verso una dimensione parallela.

"Riflessi d’altrove" è accompagnata da una serie di eventi paralleli, tutti a ingresso libero. Tra gli appuntamenti è previsto anche un talk show (domenica 27 aprile alle 17) condotto dal curatore Maurizio Vanni che lo vedrà dialogare insieme agli artisti coinvolti nella mostra e la conferenza "Riflessi d’altrove. Lo specchio nella storia dell’arte" (domenica 25 maggio alle 17), sempre a cura di Vanni.

La mostra è prodotta e organizzata dall’associazione Mosaika di Verbania con Spazio Zero. L’ingresso è libero su appuntamento (339.6595081; [email protected]). Spazio Zero è in via Forra di Castelnuovo 30 a Casalguidi.

l.m.