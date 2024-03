Rifiuti, tariffa corrispettiva: "E’ una vessazione". L’affondo di Forza Italia

"Troppi aumenti delle tasse per i cittadini di Montale e la tariffa corrispettiva per i rifiuti è una vessazione". E’ la posizione della coordinatrice comunale di Forza Italia Eleonora Baldi che interviene sul tema delle tasse comunali con una nota firmata anche dal responsabile della piana pistoiese di Forza Italia Gabriele Pacini. Il coordinamento comunale di Forza Italia affronta l’argomento in occasione delle giornate delle tasse (9 e 10 marzo): "O per meglio dire – osserva Eleonora Baldi – nelle giornate della richiesta di diminuzione delle tasse promossa dal nostro partito". Forza Italia sottolinea: "L’aumento dei tributi nel comune di Montale a cui si aggiunge l’aumento dell’addizionale Irpef da parte della Regione". Baldi fa notare: "L’aumento dell’Imu nel 2022 e l’aumento del 30 per cento della Tari, la tassa sui rifiuti". Quanto al sistema della tariffa corrispettiva introdotta a Montale dal primo gennaio 2024 la coordinatrice comunale di Forza Italia sostiene che: "Con la scusa di premiare i virtuosi rappresenta una vessazione per i cittadini montalesi e crea molti problemi agli anziani nella raccolta differenziata. Tutto ciò – aggiungono Baldi e Pacini – va contro lo spirito liberale del nostro partito che prevede una tassazione equa e un riguardo particolare per la popolazione anziana". Baldi e Pacini concludono: "Lo scopo di Forza Italia è diminuire tutte le imposte che a Montale sono diventate un salasso". Forza Italia fa parte della coalizione di centrodestra che, con la Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, sostiene la candidatura a sindaco del capogruppo del centrodestra in consiglio Lorenzo Bandinelli.

Giacomo Bini