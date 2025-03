"Ridere per ricominciare", la quarta edizione. Musica e comicità per la lotta contro i tumori

Torna a grande richiesta "Ridere per Ricominciare 4". Sabato 22 marzo, dalle 21, al Teatro Manzoni di Pistoia, ecco la quarta edizione dello spettacolo di arte varia organizzato dall’associazione Ridere per Ricominciare Pistoia a fini benefici: l’intero ricavato, infatti, andrà alla Associazione Tumori Toscana. È il presidente dell’associazione, Filippo Fontana, a comunicare l’apertura della vendita dei tagliandi. "Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 333.4749555. Per la seconda volta, saliremo sul palco del Teatro Manzoni. La prima occasione fu nel 2019 e anche allora il ricavato della serata andò a Tumori Toscana, fu la considerevole cifra di 6mila euro, visto che il teatro registrò quasi il tutto esaurito. Stavolta, siamo partiti per tempo con la vendita dei biglietti". Sul palco si alterneranno artisti di ogni genere e comici locali, alcuni dei quali al debutto.

"L’abbiamo definito uno spettacolo comico musicale. Siamo contenti che tanti pistoiesi si mettano in gioco – è ancora Fontana a parlare –, esibendosi su un palcoscenico prestigioso come quello del ‘Manzoni’. Tra questi, la scuola di ballo Progetto Danza Toscana, la danza aerobica con Carmen Grieco e Angelo De Lucca, vincitori della Pole & Aerial World Cup, la cantante Serena Carradori. Presenterà Lucia Vivoli, parteciperanno la pittrice Anna Nigro e rappresentanti dell’Istituto comprensivo Raffaello". Ospite d’onore, direttamente dalle Marche, il violinista Valentino Alessandrini, artista di fama internazionale.

Gianluca Barni