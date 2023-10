Ricordiamoci che l’oceano è fatto di gocce

Si respirava nell’aria. Come un gesto naturale, come il più semplice dei pensieri. Il sogno di una "comunità" che sia famiglia e che sia territorio. Sul palco del Memorial Vannucci ci sono stati esempi alti anche di grande umanità. Quella che trasudava dalle parole emozionate di Franco Vaccari, presidente fondatore di ’Rondine Cittadella della Pace’, arrivate più forti che mai nel giorno in cui l’eterno scontro arabo-israeliano è diventato guerra. E poi l’altra, quell’umanità che si tingerà del verde delle piante pistoiesi nel progetto di un parco terapeutico per il Policlinico Gemelli di Roma. Tanti semi per coltivare una speranza. Collettiva. Crediamoci, facciamolo.