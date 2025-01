Richieste on line o alle segreterie. Linee guida e informazioni utili

Per le scuole dell’infanzia comunali Il Melograno, Parco Drago, Marino Marini, La Favola, Lo Scoiattolo, La Margherita, le iscrizioni devono essere presentate online accedendo al sito del Comune di Pistoia.

Per le scuole dell’infanzia statali, le iscrizioni devono essere presentate alle segreterie degli istituti comprensivi statali che le gestiscono, seguendo le indicazioni pubblicate sul loro sito istituzionale, dal quale sarà possibile scaricare anche il modulo di iscrizione.

Per qualsiasi informazione inerente alle iscrizioni, è possibile contattare i seguenti numeri del Servizio Educazione e Istruzione: 0573 371836 oppure il centralino 0573 371818 - 371822, in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30; anche il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Sul sito del Comune di Pistoia, è possibile scaricare le linee guida contenenti tutte le informazioni utili ai fini delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, i criteri con cui sarà attribuito il punteggio per la formazione della graduatoria finale e lo stradario per l’individuazione della scuola di zona. Il Comune di Pistoia ha anche pubblicato le indicazioni utili per l’invio delle domande di iscrizione per ciascun Istituto comprensivo.