Riaprono i campetti ’sotto le scuole’

A seguito dell’apertura di un cantiere riguardante l’adeguamento strutturale della scuola superiore di San Marcello, che insiste sull’area interessata, i campetti sportivi a valle della scuola superiore erano stati inibiti alle attività e utilizzati per lo stoccaggio dei materiali necessari ai lavori. Nel corso di uno degli incontri tra i componenti del consiglio comunale e gli studenti della scuola media, questi ultimi avevano avanzato la richiesta di tornare a usufruirne quanto prima, essendo uno spazio utilizzabile liberamente, senza pagare affitti e senza avere vincoli. Il Comune ha recepito la richiesta e ha aperto i campetti "sotto le scuole".

Ne ha dato notizia il vicesindaco, Giacomo Buonomini: "sono stati riaperti i campetti sportivi nell’area delle scuole del capoluogo – scrive – precedente bloccati dal cantiere scolastico, con una novità. È utilizzabile il campo da Volley, l’impianto per il Basket e sono state installate dagli operai del Comune le porte da Calcetto. Ritornano quindi a disposizione delle ragazze e dei ragazzi i campi polivalenti del capoluogo, sempre aperti". Saranno sicuramente soddisfatti gli studenti delle scuole medie dell’Istituto Omnicomprensivo diretto da Carlo Rai che avevano avanzato la richiesta per una rapida riapertura che il Comune si è attivato per soddisfare. La struttura, oltre a essere utilizzata dalle scuole che insistono nell’area e spesso anche dai ragazzi che vi si recano al di fuori dell’orario scolastico, funge anche da supporto ad altre attività. "l Comune di San Marcello Piteglio ringrazia la Provincia di Pistoia che ha svincolato l’area dalla zona del cantiere del plesso scolastico. Lo stesso Comune – conclude la nota - ha in programma la riqualificazione del fondo, della recinzione e delle tribune dei campetti".

Andrea Nannini