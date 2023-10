Riapre al pubblico la RSA Villone Puccini: l'Open Day

Alla presenza delle autorità, tra cui la vicesindaco e presidente Sds pistoiese Anna Maria Celesti, riapre al pubblico dopo il lungo stop causato dalla pandemia la rsa Villone Puccini, una delle strutture del territorio che accoglie fragili e anziani ma anche persone che dopo un intervento al San Jacopo hanno bisogno di una degenza più lunga. I cittadini potranno così tornare nella residenza storica per toccare con mano i servizi offerti e intrattenersi con un mercatino e un buffet. L’appuntamento è per questo pomeriggio dalle 15 alle 18. La struttura, guidata dal dottor Massimiliano Vignoli, offre anche come servizio il centro diurno. Può ospitare anziani non autosufficienti con una capacità di 80 posti per residenziale (di cui 14 attualmente destinati alle cure Intermedie post-ospedaliere) e 20 posti per semi-residenziale, appunto il centro diurno. Con l’open day le famiglie pistoiesi potranno così tornare a conoscere questo luogo di cura che si inserisce a pieno titolo nella sanità pistoiese.