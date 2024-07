Riaperta l’eco-tappa all’Esselunga: "Ora i cittadini rispettino le regole"

L’eco-tappa dell’Esselunga di Porta Nuova era stata purtroppo chiusa a causa del comportamento incivile di alcuni cittadini, che avevano abbandonato rifiuti di ogni genere sia all’interno che all’esterno della struttura. Il Pd rivendica il ruolo decisivo nella soluzione del problema. "Da subito – spiega il consigliere Dem Lorenzo Boanini – mi sono attivato per affrontare questa situazione inaccettabile. Ho richiesto un intervento urgente all’assessore affinché l’eco-tappa potesse essere riaperta quanto prima, sottolineando l’importanza di una collaborazione stretta con il proprietario privato dell’area". "Una delle proposte chiave che ho avanzato – prosegue Boanini – è stata l’installazione di videocamere di sorveglianza nella zona, con l’obiettivo di monitorare e scoraggiare comportamenti scorretti. Inoltre ho insistito affinché l’amministrazione prendesse un ruolo attivo nella gestione e nel controllo dell’area in caso di riapertura, implementando una politica rigorosa per garantire il decoro e la pulizia della zona".

"Sono felice di annunciare che, grazie a questo lavoro congiunto, l’eco-tappa dell’Esselunga è stata finalmente riaperta – conclude – . Questo rappresenta un passo significativo non solo per il miglioramento della gestione dei rifiuti, ma anche per la promozione di un senso di responsabilità civica tra i cittadini.