Restaurati e illuminati gli antichi lavatoi in pietra di via de’Gerbi

Il paese di San Marcello ha di nuovo i lavatoi comunali. "Gli storici pozzi di via de’ Gerbi – spiega il vicesindaco Giacomo Buonomini – sono stati restaurati riqualificando l’area e mettendo fine a una situazione di degrado che durava da anni. Già adesso è possibile notare dalla strada, a margine del centro storico, la struttura rinnovata e accessibile. E’ un importante lavoro di riqualificazione di un’opera che ha un profondo significato per il capoluogo, anzitutto perché garantisce il ripristino del decoro nella zona di via de’ Gerbi, ma anche per aver recuperato un luogo del passato con una progettazione che ha avuto i canoni del restauro storico. Per questo siamo felici di riconsegnare alla comunità questa parte di patrimonio pubblico e facciamo un plauso per l’ottimo lavoro del progettista e delle maestranze. L’operazione è costata al bilancio comunale circa 50.000 euro e ha compreso il recupero delle vasche, le murature a faccia vista e la pavimentazione in pietra, impreziosite da una raffinata illuminazione che rende i vecchi pozzi particolarmente affascinanti nelle ore notturne. Inoltre – spiega ancora Buonomini – il completo restauro del tetto, crollato alcuni anni fa, è stata l’operazione più rilevante ed essenziale. Il colpo d’occhio è veramente suggestivo. Il progetto è stato curato dell’architetto Franco Del Re e il lavoro è stato realizzato dell’impresa locale Bonacchi".

Sulla Montagna Pistoiese ogni paese aveva un pozzo lavatoio, con l’avvento delle lavatrici il loro uso è andato scemando. "Nel caso di quello di via de’ Gerbi – conclude l’assessore – tutte le murature sono in pietra faccia vista. Le vasche sono su tre fronti laterali, sui lati corti Est e Ovest insistono quattro vasche per fronte, mentre sul lato Nord quattro vasche centrali e altre quattro laterali, raggruppate due per lato e tutte hanno una lastra inclinata in pietra che era funzionale per il bucato".

Andrea Nannini