Rc auto, che stangata. Sfondata quota 800 euro. E c’è un aumento-record

Una vera e propria stangata è servita per i portafogli, e i conti correnti, degli automobilisti pistoiesi in questo inizio di 2025. La nostra provincia, come oramai da analisi storiche, si conferma una delle più care a livello nazionale per quel che riguarda il costo della RC auto. Colpa della mole di traffico sulle strade, dell’area metropolitana con Firenze e Prato fra le più pericolose e trafficate d’Italia ma c’è anche dell’altro. Secondo le valutazioni fatte dal portale Facile.it, che analizza un pacchetto particolarmente nutrito di marchi assicurativi ogni mese, il costo medio per una nuova polizza per un automobilista pistoiese fino al 31 dicembre scorso era di 802,29 euro, ovvero ben il sedici per cento in più di quelle che erano le rilevazioni fatte a fine giugno.

In Toscana la crescita che si registra a Pistoia nell’arco del secondo semestre 2024 del costo della RC auto è la più rilevante in assoluto, stavolta battendo anche la vicina Prato che, in genere, si posiziona sempre ai primissimi posti a livello nazionale: nella città laniera l’aumento è solo del +5,9% e ci sono altre province che fanno sicuramente peggio come Arezzo (+14%) e Siena (+11,2%). Se questo si raffronta con la media regionale che vede una crescita del +7,4% e quella nazionale del +6,2%, si capisce facilmente come la nostra provincia sia davvero fra le più tartassate in lungo e in largo dello stivale.

In termini prettamente di quota, davanti a Pistoia resta comunque Prato con una tariffa di 923,18 euro – ovvero 370 euro in più di quella che è la media nazionale – ed al terzo posto in Toscana, dietro Pistoia, c’è Massa Carrara con 771,55 euro di rata annua da pagare. Le province col costo più basso della Rc Auto restano Grosseto e Siena a 557 euro: in media, quindi, chi vive sotto Piazza del Campo paga, all’anno, circa 250 euro in meno rispetto a chi abita nella nostra città. A livello regionale, basti pensare che sono oltre 53mila gli automobilisti assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto.

Dall’analisi effettuata, e realizzata su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre scorsi, è emerso che in Toscana la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari al 2,34% del totale, la percentuale più alta d’Italia. E in questo senso, Pistoia ci sta dentro alla grande con il terzo posto alle spalle di Prato (3,35%) e Grosseto (2,64%). A questo proposito, viene tracciato anche l’identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito: le donne davanti agli uomini (2,55% a 2,22%) e, come attività, i professionisti (3,30%) davanti a pensionati (2,78%) e impiegati (2,48%).

Saverio Melegari