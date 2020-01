Pistoia, 10 gennaio 2020 - Hanno rapinato un giovane della provincia di Pistoia su un treno regionale partito a Firenze e diretto a Pisa. Per questo due uomini di 39 e 50 anni, entrambi della provincia di Napoli e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati dagli agenti della Polfer di Pistoia, alla quale si è rivolto lo stesso giovane rapinato appena sceso dal treno.

I due arrestati, durante il tragitto da Firenze a Pistoia hanno intimato alla vittima con fare minaccioso di consegnare loro tutto quanto avesse nel portafoglio per evitare, non solo, conseguenze peggiori ma anche il furto del suo smartphone. Le informazioni fornite dalla vittima hanno consentito ai poliziotti del posto Polfer di Pistoia, saliti a bordo del treno, di individuare gli autori della rapina poco prima consumata, nonché di recuperare il denaro sottratto (30 euro).

Dopo essere stati sottoposti ai rilievi foto-segnaletici i due uomini sono arrestati con l’accusa di concorso in rapina e trasferiti nel carcere di Pistoia dove si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso da parte della polizia di Stato ulteriori approfondimenti investigativi per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due arrestati in analoghi episodi delittuosi consumati in passato a bordo di altri treni regionali.

Pa.Ce.