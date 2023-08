Un grosso ramo si spezza, lo schianto sulla strada. "È tutta colpa del caldo"

Pistoia, 28 agosto 2023 – Poteva essere una tragedia e non è stata tale soltanto per una fortunata serie di coincidenze. Una "consolazione" che permette di raccontare oggi con altro spirito quanto di incredibile è accaduto in corso Gramsci a Pistoia. In un sabato sera senza un alito di vento, il grosso ramo di un leccio si è spezzato di netto ed è caduto sul marciapiede sfiorando un’auto parcheggiata. Un tonfo sordo che ha rotto il silenzio e che ha fatto scendere la gente in strada.

A immortalare la scena un passante che all’indomani si è svegliato con la sensazione di essere un mezzo miracolato. "Sarei dovuto arrivare in quel punto in una manciata di minuti", racconta rimuginandoci su. E a dirla tutta viene da chiedersi che cosa sarebbe potuto accadere a scuola aperta con l’istituto Pacini a pochi metri o, più in generale, a un orario diverso lungo una strada tanto trafficata.

La domanda sorge spontanea: perché? Che cosa è successo? Il maltempo stavolta non c’entra davvero... La risposta la trova l’assessore al verde pubblico del Comune di Pistoia. "In corso Gramsci ci sono alberi, lecci nello specifico, che hanno più di settant’anni – spiega Alessio Bartolomei –, ma il loro stato di salute non ha mai destato preoccupazione. Si tratta di piante ben contenute e, fatta eccezione per tre o quattro esemplari, di dimensioni ridotte. Non sono di certo tra gli alberi ritenuti pericolosi, non era previsto alcun taglio in quest’area. Quanto successo era davvero imprevedibile, insomma".

Ma c’è un però. "Questa specie sempreverde è incline alle rotture improvvise – aggiunge l’assessore –. La causa scatenante è da ricercare nel caldo che ne prosciuga la ninfa. Il ramo in questione, infatti, si è spezzato sotto il suo stesso peso. Comunque faremo accertamenti". L’occasione è dietro l’angolo. "Per corso Gramsci avevamo già deciso (con una determina precedente all’incidente di sabato, tiene a specificare, nda ) di effettuare una potatura durante l’intervento di rifacimento del marciapiede, pensato anche per dare più agio al verde. I lavori partiranno tra qualche giorno. A questo giro siamo stati fortunati e il leccio è stato direttamente tolto dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. Quando dico che le piante devono essere curate e all’occorrenza tagliate senza tanto piangere... La sicurezza delle persone è al primo posto".