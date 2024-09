Rally Città di Pistoia. Si accendono i motori

Ad un mese esatto dalle emozioni che si vivranno sulle strade della provincia, aprono le iscrizioni per il 45° "Rally Città di Pistoia", ultimo grande impegno motoristico della stagione sul territorio e pronto a richiamare, come sempre, una grande cornice di pubblico ed un buon parco partenti. La storica competizione è organizzata da Pistoia Corse Sport con la collaborazione dell’Aci Pistoia e si svolgerà fra sabato 5 e domenica 6 ottobre, valevole anche come ultimo atto della Coppa Rally di zona 7. Contestualmente si andrà in strada anche per lo "storico" e la conclusione del campionato sociale Aci "Memorial Misseri" che, per ora, vede al comando il pilota montecatinese Paolo Moricci. Per quel che concerne il percorso, si rimarrà sulla due giorni di gara con 7 prove speciali (distanza competitiva di 62,28 km) caratterizzate dalle tradizionali "Montevettolini", "Casore" scendendo verso Nievole e risalire su Avaglio, "San Baronto" con l’aggiunta di quella denominata "Città di Quarrata", la più corta del rally, e utilizzata nella prima parte anche per lo shakedown. Per gli appassionati di motori, quindi, sarà ancora più facile seguire da vicino beniamini, amici o semplicemente ammirare le macchine al via visti i punti di riferimento rimasti dal 2023. Per la logistica, resta il parco assistenza nei paraggi del PalaCarrara e la consueta partenza ed arrivo in piazza Gavinana a Pistoia: primo start alle 17.30 del sabato, bandiera a scacchi sventolata per il primo alle 16.30 della domenica.

Per quel che riguarda i riordini, il primo (e più atteso) è quello in piazza Duomo mentre gli altri due saranno nella zona industriale di Sant’Agostino col quartier generale confermato all’interno della concessionaria "Brandini" di via Copernico. "Oltre all’argomento che riguarda la competizione – fanno sapere gli organizzatori – Pistoia Corse e Aci guardano alla gara come ideale complemento per l’immagine del territorio, per comunicare le sue particolarità, i suoi caratteri. Per questo si prevede la competizione in due giornate, da sfruttare per mostrare le bellezze paesaggistiche e architettoniche dell’area pistoiese. Il motorsport, infatti, sta diventando un canale di promozione tra i più efficaci. Per questo Pistoia Corse ha sempre lavorato negli anni con le Amministrazioni locali, dalla Provincia al Comune di Pistoia, ai vari comuni attraversati. Anche quest’anno sarà quindi forte la collaborazione con di Lamporecchio, Marliana, Monsummano, Quarrata e Serravalle". Le iscrizioni hanno preso il via ieri e termineranno il prossimo 25 settembre: ai primi di ottobre via libera con le ricognizioni autorizzate con le vetture di serie e, a seguire, la distribuzione dei road book per poi passare alle verifiche ante-gara sempre nei dintorni della concessionaria Brandini. Lo scorso anno il rally vide inchiostrata la firma dei giovani bresciani Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, con una Citroen C3 Rally2, davanti a Gasperetti-Ferrari (Skoda) mentre tra le storiche la sfida se la aggiudicò il lucchese Mauro lenci, con una Peugeot 205 Gti. Sarà entusiasmante vedere anche l’epilogo del campionato provinciale "Memorial Misseri" con diversi driver in lizza per il titolo in una classifica guidata dal montecatinese Paolo Moricci.

S.M.