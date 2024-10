Rally Città di Pistoia. Bagno di folla in centro

Nonostante condizioni atmosferiche rivelatesi meno convincenti del previsto, ieri pomeriggio non è affatto mancato l’entusiasmo nel centro storico, più precisamente in piazza Gavinana, per la partenza ufficiale della 45esima edizione del "Rally Città di Pistoia", come oramai da tradizione.

Già dal mattino numerosi curiosi si sono fatti un giro all’interno del parco chiuso allestito in via Fermi, a Sant’Agostino, con scuderie e piloti indaffarate nelle ultime migliorie prima della partenza. Tre le prove speciali che si sono disputate nel pomeriggio e fino alla notte con le due "piesse" del San Baronto, con partenza da Casalguidi, e quella più corta denominata "Città di Quarrata" che passa anche vicino a Montemagno e Forrottoli per poi concludersi non troppo distante dallo start delle speciali 1 e 3.

In tarda serata, come consuetudine che va avanti da qualche anno, il riordino in piazza Duomo con le auto che vengono custodite dagli addetti alla sicurezza per tutta la notte, in modo da far ripartire tranquilli i piloti nella seconda giornata.

Ed oggi saranno ben quattro le prove speciali che dovranno decretare il vincitore di 45esima edizione che vede tanti campioni al via, dal milanese Miele ai padroni di casa Gasperetti, Paperini e Cialdi fino ad Artino e Paolo Moricci, con quest’ultimo subito in grande spolvero nella prima speciale di ieri e in lizza per la vittoria del campionato provinciale Aci.

Per rivedere tutte le auto rimaste in gara, non resta che recarsi sulle "piesse" della giornata con i due passaggi su "Avaglio" e "Montevettolini" che andranno a decretare il vincitore assoluto che salirà, per primo, sul palco di piazza Gavinana alle 16.30 per la consegna della coppa e il consueto bagno di spumante.

S.M.