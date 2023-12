Ragioniere contabile con grande esperienza

1 RAGIONIERE CONTABILE

Un’azienda di Pistoia sta ancora cercando un ragioniere contabile con esperienza pluriennale nella mansione (documentabile). La risorsa in questione si occuperà nel dettaglio di contabilità ordinaria, chiusura bilanci e dichiarazione dei redditi di società e persone. Indispensabile la conoscenza del programma TeamSystem, richiesto espressamente ai fini della selezione il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale. Orario lavorativo part time da concordare con il candidato, l’impresa propone un contratto di lavoro a tempo determinato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PT-205017)