Raggiunto l’accordo. M5s con Del Fante. E oggi la chiusura con Elly Schlein

Per la chiusura della campagna elettorale, è attesa ad Agliana la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, oggi (venerdì 21) alle 19 al circolino Arci di San Niccolò (via Brunelleschi, ingresso dal parcheggio di piazza Michelucci) per sostenere Del Fante. Raggiunto l’accordo per l’appoggio del Movimento 5 stelle al candidato del centrosinistra, Guido Del Fante, al ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24. "La decisione – fa sapere Susanna Zinzocchi, responsabile gruppo territoriale M5s Pistoia – arriva dopo un confronto con Guido Del Fante e con tutto il Pd, il quale ha dato solide garanzie sui temi a noi cari, primo fra tutti la chiusura dell’inceneritore. Il M5s in questi dieci anni ha portato avanti battaglie chiare e non poteva rimanere inerme davanti a un accordo pro inceneritore come quello tra Italia Viva e il centrodestra. Invitiamo quindi tutti i nostri attivisti ed elettori a votare e far votare Guido Del Fante". Il M5s ha puntato sulla candidatura a sindaco di Alessandro Bartolini, per quarant’anni medico di famiglia ad Agliana, ma ha ottenuto un risultato inferiore alle aspettative: il 5,24%. "Ringrazio il Movimento 5 Stelle per il sostegno al ballottaggio – dice Guido Del Fante –. È importante l’apporto che il dottor Bartolini e tutto il Movimento potranno dare in questi giorni che ci accompagnano al ballottaggio. Segno che una politica fatta di confronto, che abbia a cuore i temi ambientali e la salvaguardia della salute dei cittadini, è importante. In questi mesi di campagna elettorale – prosegue Del Fante – abbiamo constatato che i nostri programmi avevano tantissime affinità e quindi sono molto contento che si corra insieme verso un obiettivo comune. Quello di un’Agliana dove le persone sono al centro della politica, senza interessi personali, ma per il bene pubblico e l’ambiente". Del Fante specifica: "In caso di vittoria del centrosinistra, non ci sono accordi per l’ingresso del M5s in maggioranza. L’accordo è su temi ambientali". Ieri, nella sede del comitato elettorale del centrosinistra, c’era Marco Furfaro, aglianese, deputato Pd e componente della segreteria nazionale, che ha ribadito il sostegno a Del Fante: "Vogliamo che gli aglianesi credano nella politica – ha detto Furfaro –, l’astensionismo è sempre più grande perché le persone si sentono prese in giro. Abbiamo un sindaco uscente che non vuole l’inceneritore e si allea con chi lo vuole. Quindi votate Del Fante". Più il traguardo si avvicina e più la corsa è competitiva tra i due in gara: Luca Benesperi (centrodestra) e Guido Del Fante del centrosinistra.

Piera Salvi