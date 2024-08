Ragazzi da tutto il mondo per "Campo Italia Giovani". L’evento di Lions Toscana

Il Lions Club di Pescia, con il presidente Antonio Grassotti e una rappresentativa di soci, ha accolto, a Collodi, il Campo Italia Giovani, organizzato dal Lions Club Toscana: 50 persone circa, fra gli accompagnatori e 48 ragazzi provenienti da 35 diversi paesi oltre l’Italia, di età compresa fra i 17 e i 22 anni, che dal 19 luglio stanno visitando alcune regioni italiane, per concludere il loro percorso il prossimo 6 agosto a Firenze.

Grazie alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi e al suo presidente, Pier Francesco Bernacchi, i ragazzi hanno potuto effettuare una apprezzata visita guidata del Parco di Pinocchio e dello storico giardino di Villa Garzoni, con la Casa delle Farfalle.

"Sono arrivati da tutto il mondo- spiega il presidente Lions di Pescia, Antonio Grassotti –È un campo giovani che organizzano i Lions a livello nazionale, e fa il paio con quello organizzato in Toscana. Li ho accompagnati al Parco, in una visita nel corso della quale hanno visitato tutti gli spazi della Fondazione, salutandoli con un pranzo offerto in un ristorante di Collodi. E nel corso del loro viaggio sono stati ai Musei Vaticani, a Pisa, a Firenze, a Siena, a Capri. Un viaggio nel corso del quale hanno potuto ammirare tutte le bellezze del nostro paese e della Toscana in particolare. Per tutti loro era la prima volta in Italia, ma per il Lions è un’esperienza che viene organizzata a livello multidistretto ogni anno, uno degli scambi culturali più importanti fra quelli cui ogni anno diamo vita, mettendo tanti ragazzi di età e origine diversa a contatto fra loro per venti giorni- conclude -portandoli a conoscere meglio il nostro paese".

Emanuele Cutsodontis