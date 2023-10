Raccordo 716: "Anas deve intervenire"

"La stagione autunnale è appena cominciata e con le prime piogge si sono registrati sul raccordo autostradale 716 diversi disagi a causa della mancanza di manutenzione. Anas non è, infatti, ancora intervenuta prima dell’arrivo della brutta stagione. Per questo ho sollecitato l’azienda chiedendo di provvedere alla pulizia di scoli e caditoie in modo da evitare pericolosi ristagni d’acqua che provocano il fenomeno dell’acqua planning e anche il riversarsi dell’acqua da una carreggiata all’altra. Lungo il raccordo che collega l’ospedale San Jacopo a Capostrada si nota molta vegetazione e sporcizia, i canali di scolo sono ostruiti". Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Trasporti Alessandro Capecchi che sottolinea come la carreggiata risulti piuttosto sconnessa. "Chiedo ancora una volta ad Anas di provvedere alla riasfaltatura della strada, che era stata promessa per il 2023 – aggiunge –. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono indispensabili per garantire la sicurezza di uno dei punti strategici della mobilità cittadina ed extraprovinciale, stante il collegamento con le due strade, la 64 e la 66 da e verso la montagna".