Raccolta funghi, nuove regole. Uniformati calendario e divieti

La necessità di uniformare i giorni di raccolta dei funghi nei territori collinari e montani della nostra provincia è al centro di una recente delibera di Giunta Regionale pubblicata in queste ore e che serve, prevalentemente, per salvaguardare l’ecosistema ed evitare "follie" burocratiche o falle nel sistema che, a distanza di poche decine di metri da un confine comunale all’altro, andavano a creare problemi di non poco conto, dall’arrivo selvaggio dei cercatori da altre zone passando per l’afflusso eccessivo di auto e i danneggiamenti ai boschi.

Dopo che il 10 agosto scorso, con ulteriore delibera, erano state poste le limitazioni alle raccolte nelle giornate di martedì (non residenti) e venerdì (per tutti) dal 15 settembre al 31 ottobre e dal 30 giugno al 31 ottobre per il 2024 nei comuni facenti parte l’Unione (San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano e Sambuca Pistoiese) più Marliana, è stato ritenuto necessario ampliare lo stesso sistema anche ai territori di Pistoia e Pescia che, inizialmente, erano rimasti fuori creando così una difformità nella fascia appenninica.

Questo, come si legge nell’atto ufficiale, in modo da "salvaguardare gli ecosistemi naturali e scongiurare il rischio di una concentrazione dell’utenza proveniente dai comuni limitrofi già interessati dal divieto di raccolta".

"Da quest’anno la raccolta dei funghi sarà vietata negli stessi giorni nei Comuni della provincia di Pistoia e in quelli confinanti dell’Emilia Romagna – afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi – avevamo preso l’impegno di spronare la Regione Toscana a valutare l’omogeneizzazione dei calendari per la raccolta dei funghi interessando direttamente la vice-presidente regionale con delega all’Agricoltura Stefania Saccardi ed ora è arrivata la delibera".

"Negli anni passati, infatti, i giorni di divieto di raccolta erano diversi da comune a comune con scene di veri e propri assalti quando altrove non si poteva andare, creando danno ambientale oltreché disagi per i residenti e l’attività economiche delle aree boschive".

"Non solo – conclude Capecchi –, grazie anche al confronto con gli uffici del Comune di Pistoia, è stato diramato un calendario che si allinea anche a quanto già esistente nelle zone adiacenti dell’Emilia Romagna".

Come detto, quindi, viene vietata la raccolta dei funghi nei Comuni di Pistoia e Pescia al venerdì fino al 31 ottobre e poi dal 30 giugno al 31 ottobre 2024, mentre sarà vietata la raccolta ai non residenti per la giornata di martedì sempre negli stessi periodi.

red.pt