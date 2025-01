Raccolta di croccantini e apericena per i gatti. Tutto febbraio per aiutare i mici di via Agati

Un febbraio all’insegna della solidarietà per uno dei nostri amici a quattro zampe: il gatto. Proprio nel mese dedicato al simpatico e dolce felino – il 17 febbraio ricorre ogni anno la Festa Nazionale del Gatto – la pasticceria Elisir, in collaborazione con il Caffè Pertini, ha ideato una raccolta alimentare e un’apericena di finanziamento a favore del Rifugio del Cane di Pistoia. Durante tutto il mese di febbraio si potrà donare cibo secco e umido, croccantini e scatolette, per gatti piccoli e adulti. Prodotti da portare nei locali di Elisir, in via Modenese 1, a Capostrada: sarà poi la scrittrice pasticciera Martina Toninelli a girare tutto al Canile di via Agati. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile telefonare al numero 0573.401114 oppure inviare un messaggio Whatsapp al 342.1741263, ricevendo immediata risposta. Inoltre, venerdì 21 febbraio dalle 18.30 si terrà un’apericena di beneficenza al Caffè Pertini, in via Pertini 573 a Pistoia. L’occasione sarà propizia per raccogliere fondi che saranno devoluti a via Agati. Non nuova a iniziative del genere, Martina Toninelli spiega: "Torniamo a sensibilizzare i nostri concittadini sugli animali da compagnia e in special modo sul gatto, del quale sta per essere celebrata la festa. Abbiamo pensato a due momenti, la raccolta e l’apericena, per aiutare l’opera lodevole del Rifugio del Cane di Pistoia. Siamo certi che anche questa volta avremo la risposta positiva dei pistoiesi, da sempre generosissimi e affezionatissimi ai loro piccoli animali, gatto in primis. Aiutare il prossimo, che sia uomo o animale, è bello e fa bene agli altri, ma soprattutto a noi stessi".

Gianluca Barni