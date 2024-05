Raccolta dei rifiuti, con il nuovo anno arriverà la tariffa “puntuale“

Dal primo gennaio 2025 anche a Serravalle entrerà in vigore la "tariffazione puntuale". La giunta, lo scorso 9 maggio, ha già deliberato l’impegno ad assumere, entro il prossimo 31 dicembre, le decisioni necessarie a completare l’iter: "Partendo dall’approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova tariffa e la conseguente modifica del regolamento per la gestione rifiuti, in conformità agli schemi adottati dall’Autorità di ambito". Si tratta di un nuovo metodo di calcolo della tariffa sui rifiuti (già attuato in altre realtà comunali di tutta la Toscana) che sostituirà la Tari. La Taric, come viene abbreviata (ossia la tariffa rifiuti corrispettiva) tiene conto non solo della metratura dell’immobile dell’utente, ma anche della reale quantità di rifiuto conferito. Accanto a un corrispettivo fisso, la nuova bolletta prevederà anche una parte variabile legata al quantitativo di scarto prodotto. Una modalità che dovrebbe avvantaggiare i cittadini virtuosi, tramite bollette più "leggere" per chi produce meno rifiuti. Il passaggio alla Taric sarà illustrato in una serie di incontri nelle frazioni nei prossimi mesi per mettere al corrente i residenti della novità. Dovranno essere ritirati i nuovi contenitori e sacchetti per la spazzatura. Questi ultimi avranno impresso un codice associato alla singola utenza, che gli operatori ecologici leggeranno con apposita strumentazione al momento del ritiro dei rifiuti. L’utenza di Serravalle resta fra le più virtuose nel differenziare i rifiuti: secondo gli ultimi dati resti noti da Ispra, sul territorio comunale sono state differenziate 3.910 tonnellate di rifiuti, su un totale di poco più di 4700 tonnellate di scarti prodotti nel corso del 2022 (per una produzione di 400 kg di rifiuti pro capite e una percentuale di riciclo dell’83,15%). Il picco del riciclo era stato raggiunto nel 2016 con una percentuale dell’87,44% e sfiorato nuovamente nel 2019 (87,37%).

Giovanni Fiorentino