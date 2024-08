Alta specializzazione tecnologica. Dilemma post diploma: che fare?. Due giorni per conoscere le aziende

PISTOIA

Un maxi evento in due giorni a Firenze, il ‘Career Day’, guardando al post diploma di scuola superiore nell’ambito dell’alta specializzazione tecnologica, utile a più di uno scopo: il primo, incontrare da vicino alcune delle aziende più innovative della Toscana (tra queste, per dirne una delle maggiori con sede a Pistoia, anche Hitachi Rail), il secondo conoscere docenti e aziende partner dell’Its Prime-Tech Academy, istituto di alta formazione tecnologica che tra le sue sei sedi toscane include anche quella di Pistoia.

Porte aperte dunque nei giorni 5 e 6 settembre nello spazio eventi Vivido alla Manifattura Tabacchi di Firenze grazie all’iniziativa di Its Prime che porterà in Manifattura una buona parte delle oltre cinquanta aziende partner per consentire l’incontro sia con gli studenti in corso, chiamati dal proprio programma di studi a svolgere uno stage di 700-800 ore, sia con quelli aspiranti tali (per questi ultimi è richiesta l’iscrizione).

Fondamentale è in questo senso la comunicazione diretta con le aziende del territorio, motivo per cui ad un anno dal diploma quasi la totalità degli studenti è assunta in ruoli coerenti con il percorso di studi scelto. Per l’anno accademico in partenza, tra l’altro, sono ben quattordici i corsi attivati nelle sedi toscane nei settori della tecnologia industriale, della meccatronica e della robotica. E proprio questi corsi, assieme a tutte le opportunità offerte da Its Prime, saranno al centro del Prime Job Connect nel secondo dei due giorni ‘porte aperte’, a partire dalle 16.

Oltre alle aziende, anche e studenti saranno a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie per rispondere a tutte le loro domande. Gli Istituti Tecnologici Superiori (Its), ricordiamo, sono accademie ad alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore. I corsi, grazie al progetto regionale GiovaniSì, sono gratuiti per tutti gli iscritti. Alla fine del biennio gli studenti ricevono un diploma di Specializzazione per le tecnologie applicate rilasciato e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito valido anche per i concorsi pubblici.