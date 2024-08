Cade dalla moto in mezzo al bosco, salvato dopo cinque ore di camminata

Montale (Pistoia), 31 agosto 2024 – Oltre cinque ore di camminata in mezzo al bosco con la barella per soccorrere un motociclista che si era infortunato in una zona boscosa tra il paese di Montale e la località San Quirico.

I vigili del fuoco della sede centrale, dopo aver raggiunto l'infortunato, ha provveduto al trasporto con la barella spalleggiabile Kong in dotazione fino a raggiungere la più vicina strada percorribile da ambulanza. Le operazioni sono durare circa 5 ora visto la lunga distanza da percorrere a piedi con la barella. Alle operazioni di recupero hanno partecipato il Soccorso Alpino e il Sast oltre al personale sanitario inviato dal 118.