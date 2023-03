Quel Pinocchio ha fatto tanti bugiardi

Gabriele Galligani

Ma cosa c’entra Pinocchio con la neve? Non furono pochi a pensarlo e dirlo nel 1981 quando lo Sci Club Pescia e La Fondazione Collodi organizzarono la prima edizione della manifestazione all’Abetone nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della pubblicazione de "Le avventure di Pinocchio". E invece chi l’aveva pensato aveva visto giusto e lontano. Perchè anche a distanza di oltre 40 anni la manifestazione si è affermata come unica a livello internazionale. E da quelle piste sono passati tanti ragazzi e ragazze che sono poi diventati grandi campioni. Basta citare Deborah Compagnoni, Sofia Goggia, Federica Brignone e tanti altri.