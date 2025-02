Quattrocchi abbraccia VdV: "Dalla parte dei più deboli"

È stato un incontrarsi fortunato, quello fra il dottor Mauro Quattrocchi e ’Voglia di Vivere OdV’, che gli ha affidato l’incarico di garante dell’assistenza sanitaria alle pazienti e del coordinamento dei medici che operano nella associazione. La presidente Deanna Capecchi spiega che oltre ad avere i requisiti di legge per ricoprire l’incarico, di Quattrocchi viene apprezzato "i valori di umanità che lo rappresentano, avendone così grande stima. Abbiamo anche avuto più volta l’occasione di apprezzarne l’impegno vedendolo all’opera, secondo valori che sono propri anche alla nostra associazione".

Il nuovo direttore e l’associazione condividono infatti intenti che li fanno essere in prima linea nel fare cultura della salute, rivolgendosi a tutti ma riservando un occhio di riguardo ai più deboli.

Specializzato in medicina del lavoro e pneumologia, Quattrocchi ha prestato la propria opera in contesti piuttosto vari, che spaziano dalla medicina di famiglia, alla medicina specialistica in ambito Inail e in aziende pubbliche e private, senza mai tirarsi indietro nell’avere parte attiva in situazione di emergenza. "Dopo una lunghissima esperienza professionale, che ho continuato anche dopo aver superato abbondantemente l’età della pensione, ho deciso di dedicarmi prevalentemente all’assistenza volontaria dei soggetti disagiati, partecipando alla creazione della associazione ‘Articolo 32 Ambulatorio Solidale OdV’, diventandone presidente nel 2019" racconta Mauro Quattrocchi, aggiungendo che "quando Deanna Capecchi e Marta Porta mi hanno proposto la Direzione Sanitaria di ’Voglia di Vivere’ – fra l’altro è socia fondatrice dell’Articolo 32 – ho accettato con entusiasmo. Voglio esprimere loro un ringraziamento sincero per avermi offerto l’opportunità di consolidare, con questo ruolo, la collaborazione con una associazione che da sempre considero una importante realtà nel lavoro in favore della prevenzione oncologica sul territorio pistoiese".

Forte del suo ruolo, Mauro Quattrocchi ha partecipato anche per ’Voglia di Vivere’ alla tavola rotonda dello scorso 6 febbraio dal titolo ’Ordine e disordine urbano: alla ricerca di un linguaggio comune’, con l’obiettivo di porre attenzione alla salute delle persone più fragili, perché emarginate.