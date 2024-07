Quattordici medaglie per il Tiro a segno Pescia

Tiro a Segno Nazionale di Pescia e Pistoia in spolvero alla quarta prova regionale toscana con le armi ad aria compressa e seconda regionale con le armi a fuoco, entrambe valevoli per il Campionato Italiano di Società e i Campionati Nazionali Individuali, tenutesi al poligono di tiro di Pietrasanta. Sesto posto per la sezione di Pescia e ottava piazza per Pistoia. Quattordici le medaglie conquistate dai pesciatini: le cinque d’oro le hanno vinte Tommaso Sonnoli, Alessandro Pintore, il giovanissimo Matthias Rempel e due Gabriele Corvino; argento per Gioele Silvestri, Tommaso Sonnoli, Matthias Rempel, Daniele Vannoni e Alessandro Pintore; bronzo per Emma Vannoni, Gioele Silvestri, Giuliano Cerchiai e Alessandro Pintore. Bene anche Pistoia con i due ori di Alessandra Caramelli e Valter La Rosa; argento per Vincenzo Pasqualino, Lorenzo Mencarelli e bis di Alessandro Romiti e Alessandra Caramelli. Per la cronaca, la gara è stata vinta dalla sezione di Lucca con 49 medaglie, delle quali ben 23 d’oro, seguita da Carrara 39 (15 del metallo più prezioso), terza Pietrasanta 34 (12 d’oro), Cascina 18 (6 d’oro) e Firenze 17 (11 d’oro). "Siamo soddisfatti del comportamento della squadra in una competizione che è soprattutto un significativo momento di aggregazione sportiva – fanno sapere i responsabili della società pesciatina –. Gara che si è svolta in un poligono all’avanguardia, a cui deve essere rivolta una nota di merito per la perfetta organizzazione dello staff coordinatore, che ha rese fluide le oltre seicento prestazioni del sempre più folto popolo dei tiratori toscani. Molti degli atleti protagonisti, giungevano dalle attivissime sezioni di Lucca, Pescia, Firenze, Siena, dalla ospitante Pietrasanta e da quelle di Livorno, Pistoia, Pisa, Carrara, Empoli, Prato, Cascina, Grosseto, Bibbiena. Senza dimenticare le altre sezioni toscane, che hanno pochi tiratori, ma ben preparati".

Gianluca Barni