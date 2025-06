Quarrata, tensione davanti ai cancelli di un’azienda

Quarrata (Pistoia), 26 giugno 2025 – Momenti di tensione nella giornata di oggi, 26 giugno, davanti all’azienda italiana ‘Li bassi’ di Quarrata, da dove è partita la campagna per i diritti sul lavoro promossa dai Sudd Cobasla. Si tratta della terza fase degli “Strike Days”, gli scioperi promossi dal sindacato per chiedere il rispetto dei contratti.

Stamani. intorno alle 8.30, davanti alla ditta di via Tevere dove vengono stampati e cuciti capi d’abbigliamento e costumi da bagno per diversi brand della moda è andata in scena la prima manifestazione con la tensione che è salita davanti ai cancelli tanto che il Sudd Cobas ha denunciato un’aggressione di cui è stata vittima la sindacalista Francesca Ciuffi. Mentre i sindacalisti erano dentro l’azienda col titolare per discutere al tavolo di trattativa, fuori, ci sarebbero stati momenti forte tensione tra i parenti del titolare e i lavoratori.

Come nelle edizioni precedenti degli “Strike days” – quello dello scorso ottobre a Seano e quello di maggio/giugno scorso – anche stavolta si tratterà di un’ondata di scioperi contro il lavoro nero ed i turni di 12 ore, per ottenere il riconoscimento del Ccnl di settore, un’assunzione a tempo indeterminato, orari prestabiliti di 8 ore giornaliere e una paga dignitosa.